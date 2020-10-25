المستشفيات وقيمة الإنسان!!

مستوى الرعاية الصحية ورقي المستشفيات يتناسب طرديا مع قيمة الإنسان في أي مجتمع.

فكلما تطورت الخدمات الصحية , ووصلت المستشفيات إلى التوصيفات العالمية المعمول بها في الدنيا , إرتقت قيمة الإنسان في المجتمع.

فالمعادلة واضحة جلية , لا تحتاج لقلم أو لسان , ولا لتحليلات وتفسيرات وتعقيدات.

أنظر إلى مستشفيات أي مجتمع فستخبركَ عن قيمة الإنسان فيه.

المجتمعات المحترمَة , مستشفياتها معاصرة البنيان , وتقدم أرقى الخدمات.

وفي غيرها التي يتمنطق أبناؤها بالهذيان , مستشفياتها لا تتطابق ومواصفات زرائب الحيوان في الدول ذات الشأن والكيان!!

فالزرائب لها توصيفاتها اللائقة بالحيوان , وتخضع للضوابط والمتابعة الصارمة.

أما قي مجتمعات كان , فالإنسان رقم , والخدمات الصحية بهتان!!

فأين الإنسان , الذي خلقه بأحسن تقويم , ونحن نعمل بجد وإجتهاد ضده , ونؤمن بأنه أسفل سافلين , وفينا من العدوانية المتوحشة ما لا يطيقه التراب!!

فأين الرحمة والرأفة يا أمة أرحم الراحمين؟ّ!!

د-صادق السامرائي