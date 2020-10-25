(بالصور) سخرية واسعة من يسرا بسبب استخدام هاتفها كإكسسوار!

فاجأت النجمة المصرية يسرا، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة مختلفة من نوعها على السجادة الحمراء وذلك أثناء ظهورها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدورة الرابعة، حيث اعتبر العديد فستانها مميزًا بشكل كبير.

وارتدت الفنانة يسرا، فستانًا ذات اللون الأحمر، مائل لدرجة “المارون”.

واعتمدت يسرا، في هذه الإطلالة على فصوص لامعة من الألماسات في منطقة الصدر.

ولكن الشيء الذي أثار موجة من السخرية من يسرا، هو هاتفها الذي ظهر يشبه “كَفر” هاتف محمول على منطقة صدرها والذي كان شكله الخارجي واضحًا على الفستان وهذا ما جعل جمهورها مندهشا.

وجاء في التعليقات: “معلقاه علشان متتقلبش”، وقال متابع اخر”خدت بالي افتكرتها حطة الموبايل هناك كده قلت موضة”.