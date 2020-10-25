زيدان يرد على كومان ويؤكد: لسنا هنا لنغلق أفواهنا!

رد المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريـال مدريد، على مدرب برشلونة، رونالد كومان، بعد هزيمة النادي الكتالوني في الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

النادي الملكي عاد بفوز ثمين خارج قواعده، بعدما فاز على برشلونة بثلاثة أهداف لهدف، في المباراة التي جمعت بينهما، اليوم السبت، على ملعب “كامب نو” بالجولة السابعة من الليغا.

كومان خرج عقب المباراة، وحمل التحكيم سبب الخسارة، وخاصًة ركلة الجزاء المُحتسبة لـ سيرجيو راموس، إذ رأى إنها ليست صحيحة.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “ركلة الجزاء؟ هناك حكم ذهب لمُشاهدة اللقطة واحتسب ركلة جزاء”.

وأكمل: “أنا لن أتحدث عن الحُكام أبدًا الذين يقومون بعملهم، وبغض النظر عن ركلة الجزاء، فنحن نستحق هذا الفوز، كان بإمكاننا إحراز المزيد من الأهداف، وعلينا أنّ نفكر في انتصارنا المُستحق”.

وأضاف: “نحن نعرف راموس، ليس فقط كلاعب، نحن نريده دائمًا في فريقنا، أنا سعيد للفريق، من المهم أنّ نرى الفريق يلعب كما فعل اليوم، لقد حققنا ثلاث نقاط هامة، والشيء الجيد أنّ سيرجيو لم يواجه أي مشاكل”.

وردًا على “هل تعتقد أنك وفريقك يجب عليكم أنّ تصمتوا؟”، أجاب: “نحن لسنا مع ذلك لسنا هُنا لنغلق أفواهنا، نحن قمنا بعملنا، ونؤمن بما نقوم به، عندما نكون قادرين على ذلك، وهذا ما فعلناه، علينا أنّ نستمتع بأنفسنا”.

وأتم تصريحاته قائلًا: “لقد لعبنا اليوم كفريق واحد، وأنا فخور للغاية باللاعبين، لقد كنا كتلة مُتماسكة ضد برشلونة، ونجحنا بالفوز في النهاية”.