عميد كلية طب المستنصرية يجري جولة تفقدية في بنايات الكلية

للوقوف على سير العمل والاطلاع ميدانياً على نسبة الانجاز والمعوقات التي تعترض تسريع وتائر العمل فيها ، أجرى الأستاذ الدكتور علي اسماعيل عبد الله عميد كلية الطب / الجامعة المستنصرية جولة ميدانية لعدد من البنايات والساحات والفروع العلمية في الكلية للاطلاع على واقع الأداء فيها وجودة ما يقدمانه من خدمات .

وتجول السيد العميد في أروقة الكلية والتقى ملاكاتها الفنية والإدارية وحثها على مضاعفة الجهود ، وأكد على أن العمل الفريقي الذي تسود فيه روح الجماعة ركيزة أساسية للارتقاء بأداء الكلية ونيل الرضا ، واستمع إلى آراء ووجهات النظر والمقترحات وأعطى التوجيهات التي من شانها إيجاد الحلول لإكمال ما مطلوب مبدياً لهم بعض الملاحظات الفنية حيث أشاد بعملهم وتكثيف الجهود خدمة لأبنائنا الطلبة.

ويذكر ان عمادة الكلية قامت بتهيئة البنايات وضمان جاهزية القاعات التدريسية والمختبرات وتوفير جميع المستلزمات حيث باشرت الملاكات الفنية والهندسية في كلية الطب بأعمال صيانة وتأهيل الكلية شملت أعمال الصيانة تغليف وطلاء ممرات وأروقة الكلية وعمل المسقفات وتبديل المصاطب وإعادة تنظيم الكلية على مستوى تنظيم القاعات الدراسية ‏وإتاحة فضاءات مناسبة للطلبة .

وتأتي هذه الأعمال في ظل سعي العمادة لتطوير وتوسيع بناية الكلية بالشكل الذي يتلاءم مع مكانتها المرموقة بين الكليات الطبية في العراق والمنطقة ، وكذلك لتوفير الأجواء المناسبة لطلبتنا الأعزاء مع بداية العام الدراسي الجديد ، هذا وكان برفقة السيد العميد السادة مدير شعبة شؤون الديوان ومسؤول شعبة الصيانة في الكلية .

بقلم : شريف هاشم