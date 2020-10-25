قبل انطلاق تصويره… تفاصيل المسلسل السوري “الكندوش”

عُقد بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة السورية دمشق، مؤتمر صحافي للإعلان عن تفاصيل المسلسل السوري الجديد “الكندوش” الذي سيشارك في سباق الموسم الرمضاني المقبل 2021.

وأعلن المدير التنفيذي للشركة المنتجة للمسلسل، خلال المؤتمر، أنه سينطلق تصوير المشاهد الأولى منه بداية شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، وسيتكون المسلسل من ستين حلقة، يتم تقسيمها على جزءين، الأول منهما سيعرض في الموسم الرمضاني المُقبل 2021، والثاني في رمضان 2022.

شارك في المؤتمر الفنان حسام تحسين بيك، مؤلف وكاتب “الكندوش” الذي أكد خلال المؤتمر، أن أحداثه تدور حول البيئة الشامية، وسيتم من خلال العمل معالجة القضايا الاجتماعية والإنسانية التي يعيشها أهل سوريا، وأكد صدق وواقعية الأحداث نظراً لأنه عاشها بنفسه فكانت رؤيته من خلال ما عاصره وشاهده، وهو ما يؤكد نقل صورة صحيحة للبيئة الشامية، عكس ما أظهرته بعض الأعمال الفنية.

وشارك بالمؤتمر أيضاً، أبطال المسلسل الذين تم التعاقد معهم رسمياً وهم سلاف فواخرجي، كندا حنا، شكران مرتجى، محمد حداقي، تيسير إدريس، ويتولى مهمة إخراج العمل سمير حسين.