بسم الله الرحمن الرحيم

(لم يقصى البعث بالانتخابات بل بالاجتثاث)..(والفساد لن يزال بالانتخابات بل باجتثاث الاحزاب الحاكمة)

كما الانتخابات بعد 2003 لم تقام الا باجتثاث البعث قبلها.. حتى نتخلص من الدكتاتورية..كذلك اي انتخابات بدون اجتثاث الاحزاب الحاكمة فسادا و فشلا و عمالة منذ 2003 لن يؤدي لاي تغيير ولا خلاص من الفساد و المليشيات.. (فنفس الاسباب التي اوجبت اجتثاث البعث.. توجب اجتثاث الاحزاب الحاكمة فسادا منذ 2003).. (وكلامنا هذا ليس اسلوب شيطاني بعثي ولا كلاوات البعث ..)..

والدليل.. نحن نلعن البعث وعلى كل من جاءوا بعده .. السؤال اعداء التظاهرات.. هل يلعنون احزاب الفساد؟

بمعنى نحن نلعن البعث وصدام فهل المعادين لانتفاضة تشرين .. هل مستعدين ان يلعنون حزب الدعوة ونوري المالكي .. هل يلعنون مقتدى الصدر ومليشياته المجرمة.. وقوائمه السياسية الفاسدة.. هل تلعنون المجلس الاعلى والحكيم .. هل تلعنون الحزب الشيوعي المشارك بالحكم الفاسد.. هل تلعنون الولائيين عملاء ايران الدمويين الخونة.. هل تلعنون ايران الداعمة للطبقة السياسية الفاسدة منذ 2003 ..التي حكمت محافظاتنا بوسط وجنوب العراق ..

ولمن يقول

(التصويت على الدوائر المتعددة قد تم.. فبيكم خير شاركوا بالانتخابات يا متظاهرين)؟؟

نسال هل تقبلون ان نقول لكم (التصويت سواء تم بالدوائر المتعددة او الواحدة .. فلماذا لا تسمحون لحزب البعث والبعثية بالمشاركة بالانتخابات)؟؟ علما نحن مع اجتثاث البعث كما اجتثت المانيا النازية.. ونسال (كل مفاصل الدولة الامنية والعسكرية والاعلامية والمالية والاستخبارية.. والمليشيات الحشدوية .. كلها بيدكم ايه الاحزاب الاسلامية الفاسدة).. (فكيف يمكن للعراقيين ان يغيرون المعادلة لصالح النزاهة وهم شعب ضعيف بلا اي امكانيات غير فقط صدورهم العارية؟ فهل الوضع يتطلب تدخل خارجي دولي عسكري يسقط النظام السياسي الفاسد الحالي.. كما تم اسقاط حكم البعث المجرم عام 2003..

فهل نذكركم بان نوري المالكي حكم 8 سنوات فسادا.. واعترف بالصوت والصورة

(بان لديه ملفات فساد كبرى لم يكشفها خوفا على ما اسماها العملية السياسية) ويقصد الدجاجة التي تبيض ذهبا عليه وعلى شركاءه بالعملية السياسية الفاسدة.. فرغم ميزانيات انفجارية وصلت الى 150 مليار دولار سنويا .. لم ينهض باي قطاعات صناعية ولا زراعية ولا خدمية ولا طاقة كهربائية.. وبدل ذلك وظف الملايين بوزارات غير منتجة.. بدل تشغيلهم بقطاعات العراق الصناعية والزراعية ..

والكارثة (انه طرح خدعة.. قانون البنى التحتية).. التي كان يريد تمريرها بعشرات المليارات الدولارات بزعامة مافية فاسدة تتمثل (بحسين الشهرستاني وعبد الفلاح السوداني وامثالهم).. تخيلوا (35 مليار دولار تخصص لبنى تحتية يديرها الشهرستاني والسوداني)؟ وختم المالكي حكمه بتسليم ثلث العراق بيد داعش .. وروج نفسه بانه ضد المليشية.. ليختم حكمه بـ 100 مليشية بمهزلة هيئة الحشد..

ولمن يسال لماذا تهاجمون ايران دون غيرها:

الجواب .. لان السعودية وامريكا ليس لديهما مليشيات واحزاب موالية لهما .. ولا يملكون مكاتب اقتصادية تابعة لاحزاب ومليشيات تابعة لهما.. ولا توضع صور حكامهما بشوارع العراق.. ولا تستعرض مليشيات بنص بغداد رافعة اعلامها.. فكل ذلك لدى ايران جار السوء والقذارة.. ولمن يتهم (السعودية بالانتحاريين والارهابيين والدواعش والقاعدة) نقول (كل هؤلاء يكفرون ال سعود.. ويدعون علنا باسقاط حكم ال سعود واستبداله بحكم الخلافة)..

فالبعث دمر العراق قبل 2003 .. ومعارضي البعث الحاكمين بعده هلكوا العراق بعد 2003

فالبعث دمر العراق بعنترياته…. ومن حكم بعده هم انفسهم معارضيه الاسلاميين الموالين لايران الفاسدين اللصوص.. عملاء لايران بلا خجل.. فكما صدام دمر العراق بحروبه .. ومن جاءوا بعده استنزفوا العراقيين بفسادهم وزج خيرة شباب العراق بالمستنقعات الخارجية كالمستنقع السوري.. وكما تسبب صدام باستنزاف اموال العراق بالتعويضات نتيجة مغامراته الخارجية.. كذلك من جاءوا بعده استنزفوا اموال العراق بسرقاتهم وفسادهم.. وتبديد اموال العراق لخزائن طهران وذيولها بلبنان وسوريا واليمن..

ولنتبه (البعث تم اجتثاثه بالانتخابات).. ولكن (البعثيين عادوا ببوابة الاحزاب الاسلامية)..

واضحك من يحكم العراق فسادا (يتهم المتظاهرين بالجوكرية الباحثين عن خيم الرذيلة والفساد)؟

بمعنى من يحكم العراق هم انفسهم يعترفون بفساد نظامهم السياسي القابع بالخضراء.. بكل المجالات المالية والادارية والاخلاقية.. وبعد ذلك (يتهمون من ينتفض ضدهم بانهم باحثين عن الفساد)؟؟ عجيب غريب امر قضية؟

بالمحصلة.. لن يتغير شيء بالعراق بدون اجتثاث الاحزاب وشخوصها التي حكمت

منذ 2003 للتخلص من الفساد.. كما لم يتم التغيير بالعراق بعد 2003 الا بسقوط صدام ونظام حكمه ورموز البعث .. ولنتبه .. اذا كانت الانتخابات سيتغير الوضع.. بدون اجتثاث الاسلاميين.. نسال لماذا اذن تم اجتثاث البعثية.. لماذا لم يسمح لهم بالمشاركة بالانتخابات.. ؟

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم