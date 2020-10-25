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مجلس النواب يُصوت على الدوائر الانتخابية فـي 16 محافظة

صوت مجلس النواب أمس على الدوائر الانتخابية في 16 محافظة فيما ارجأت الخلافات التصويت على الدوائر في محافظتي كركوك ونينوى.

إلى ذلك انهى مجلس النواب، امس السبت، القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل العجز المالي، بحسب مصدر نيابي تحدث لـ(المدى). وسبق ان أكدت اللجنة المالية النيابية، أنها ستبحث الأسبوع المقبل مع وزير المالية كشوفات القرض السابق والحالي. وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار إنه “ليس هناك توجها لدى اللجنة بعدم تمرير قانون العجز المالي”، لافتًا إلى أن “آراء أعضاء اللجنة مختلفة، وهناك من هو مع تمرير القانون، وهناك من يقف ضد تمريره”.

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