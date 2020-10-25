من جماعة قنديل .. فرار مسؤول عسكري في YPG مع مرافقه الشخصي إلى تركيا

أكدت مصادر كوردية سورية ، السبت ، فرار مسؤول عسكري في الوحدات الكوردية YPG مع مرافقه الشخصي إلى تركيا من شرقي بلدة الدرباسية في غربي كوردستان(شمال سوريا).

تلك المصادر ، ذكرت أن مسؤولا عسكريا في الوحدات الكوردية مع مرافقه الشخصي وهما من كورد شمال كوردستان (جنوب تركيا) ومن مسؤولي العمال الكوردستاني القادمين الى غرب كوردستان(شمال سوريا) من قنديل ، فرّا إلى الجانب التركي من شرقي بلدة الدرباسية رغم ملاحقتهما من قبل مقاتلي الوحدات الكوردية وإطلاق النار عليهما.

موضحة ، لكنهما تمكنا من دخول الأراضي التركية.

وكان مسؤول مالي في الوحدات الكوردية قد قتل في شهر مايو/ أيار أثناء محاولته الهرب إلى تركيا برصاص القوى الأمنية الكوردية ، كما سبق وان فرّ المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية “قسد” طلال سلو الى تركيا