هاتريك ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ لدهس فرانكفورت بخماسية في الدوري الألماني

فاز فريق بايرن ميونخ على ضيفه آينتراخت فرانكفورت، بخماسية نظيفة، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم، على ملعب “أليانز أرينا”، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

انتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم بايرن بهدفين نظيفين، أحرزهما ليفاندوفسكي في الدقيقتين 10 و26.

وفي الشوط الثاني من اللقاء، واصل النجم البولندي، ليفاندوفسكي تألقه، وأحرز الهدف الثالث لـ بايرن في الدقيقة 60.

وفي الدقيقة 72، أحرز الوافد الجديد، للنادي البافاري، ليروي ساني، هدفًا رائعًا، مُسجّلًا رابع أهداف أصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 90، اختتم جمال موسيالا مهرجان الأهداف، بإضافة الخامس لـ بايرن ميونخ.

هذا الانتصار رفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 12، ليُحافظ على وصافة الدوري الألماني بفارق نقطة عن المُتصدر لايبزيج، بينما توقف رصيد فرانكفورت عند ثماني نقاط بالمركز السادس.