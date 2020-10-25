وفد من رئاسة ENKS يزور إقليم كوردستان

كشف مصدر كوردي سوري ، أن وفداً من هيئة الرئاسة في المجلس الوطني الكوردي السوري المعارض ENKS سيزور إقليم كوردستان ، اليوم الاحد ، لمناقشة آخر التطورات السياسية ومباحثات وحدة الصف الكوردي في غربي كوردستان(شمال سوريا).

المصدر قال إن ” وفد من هيئة الرئاسة في المجلس سوف يتجه اليوم الأحد إلى إقليم كوردستان لمناقشة آخر التطورات السياسية المتعلقة بالمباحثات مع أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية (أكبرها حزب الاتحاد الديمقراطي) في غربي كوردستان.”

وكان المجلس الوطني الكوردي قد أكد ، يوم السبت ، في بيان أنه “ملتزم ويلتزم بالعملية التفاوضية الجارية مع أحزاب الوحدة الوطنية الكوردية”، مؤكداً أن ” سياسة كيل الاتهامات واللعب بعواطف الشارع الكوردي لم تعد تنطلي على شعبنا الذي يعي مصلحته أكثر من أي وقت مضى”.

هذا فيما كان القيادي في المجلس الوطني الكوردي ، فؤاد عليكو، قد دعا يوم الخميس، الراعي الأمريكي والقائد العام لقوات سوريا الديمقراطية ‹قسد›، إلى العمل بجدية لمنع انهيار المفاوضات الكوردية السورية بسبب تصريحات ومواقف الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD، آلدار خليل وطاقمه.

وكان خليل قد أدلى بتصريحات إعلامية اتهم فيها المجلس بأنه غير ملتزم بالعملية التفاوضية الجارية إضافة إلى جملة من الاتهامات الأخرى.