الأمن النيابية : حادثة الفرحاتية “جنائية شخصية”

أعلن رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية محمد رضا آل حيدر ، توصل اللجنة الخاصة بأمن العراق إلى نتائج ستعرض بتقرير نهائي خلال 14 يوماً.

وقال آل حيدر وهو عضو في اللجنة الخاصة بأمن العراق ، اليوم الأحد، إن ” اللجنة المشكلة برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي عقدت اجتماعا لمناقشة السبل الكفيلة بالحفاظ على أمن مؤسسات الدولة وحماية مقار البعثات الأجنبية”.

مضيفاً ، أن ” اللجنة في طور جمع المعلومات وتوصلت إلى نتائج ستعرض بتقرير بعد 14 يوماً على رئيس اللجنة”.

وبشأن اللجنة المشكلة في حادثة الفرحاتية أشار رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية إلى أن ” اللجنة المشكلة برئاسة رئيس أركان الجيش مستمرة في التحقيق”، لافتا إلى أن “الحادثة كانت جنائية شخصية”.

وكان شهود عيان أكدوا أن القوة التي داهمت منطقة الفرحاتية في قضاء بلد بمحافظة صلاح الدين ، وخطفت عدداً من المواطنين، ثم قامت بإعدام 8 اشخاص رميا بالرصاص كان عناصرها ملثمين ، ويرتدون الزي العسكري، ويتحركون بسهولة في المنطقة .

من جانب آخر ، رجح آل حيدر “زيارة مرتقبة لوزير الدفاع جمعة عناد إلى فرنسا لتوقيع اتفاقات لدعم سلاح الجو بأسلحة خاصة”.