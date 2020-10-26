الازمة النيابية ترجّح عودة للحجر الجزئي وتحذر من موجة كورونا ثانية

رجحت خلية الأزمة النيابية، اليوم الاحد، عودة الحجْر الجزئي في مناطق محددة من العراق ، محذرة من موجة ثانية من كورونا قد تتعرض لها البلاد .

مقرر خلية الأزمة النائب جواد الموسوي ، قال ان ” العراق يشهد قلة بالأعداد المسجلة إصابتها بفيروس كورونا، خلال الشهر الأخير على عكس الأشهر الماضية التي تجاوزت فيها أعداد الإصابات أكثر من 5 آلاف يومياً”.

مضيفاً ، أن ” المواطنين لم يلتزموا بالتعليمات الصحية، وخصوصا في المناطق التجارية كالمولات والشوارع والاسواق وحتى في المناطق الدينية، ومناطق المزارات، إذ أن نسبة الالتزام لاتتعدى 5 إلى 10 بالمئة”.

وأوضح الموسوي أن “أغلب المواطنين أصبحت لديهم معرفة بالفيروس ، وكيفية علاجه ، وان هذا المرض يعتمد على المناعة الذاتية للمواطن ، وبالتالي فان أغلب المصابين يعالجون أنفسهم داخل البيوت، من خلال حجر أنفسهم، بالإضافة إلى أن الكثير من المصابين لاتظهر عليهم الاعراض”.

مبيناً ، أن “إجراءات وزارة الصحة لغاية الآن جيدة، وتم تخصيص الكثير من الأسرَّة الإضافية، لاستيعاب المصابين، فضلاً عن توفير أغلب الأدوية اللازمة لعلاج الفيروس”.

وعبر الموسوي عن تخوفه من تعرض البلاد إلى موجة ثانية من فيروس كورونا ، قائلاً من المتوقع ان نشهدها خلال الشهرين المقبلين ويتوجب الالتزام بالاجراءات الوقائية “، مردفاً ان “هذه الموجة تعرضت لها أغلب البلدان الباردة ، خصوصا المناطق الاوروبية”.

لافتاً إلى أنه ” في حالة عدم سيطرتنا على الفيروس، او شهدنا ارتفاعاً في عدد الاصابات ، ممكن ان نشهد بعض الاجراءات من خلال تقييد حركة المواطنين، والتشديد على الالتزام بالتعليمات الصحية”.

ملوحاً إلى ” أمكانية ان نشهد حجْراً جزئياً، لاسيما في المناطق التجارية والدينية والاسواق، و تقييداً للحركة “، معبراً عن “أمله بأن لايصل العراق إلى هذه المرحلة”.