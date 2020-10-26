الحوثيون يستهدفون مطار أبها السعودي بمسيرة للمرة الثانية خلال ساعات

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع إن سلاح الجو المسير “تمكن وللمرة الثانية خلال ساعات من تنفيذ عملية هجومية جديدة على مطار أبها الدولي بطائرة من نوع قاصف 2K استهدفت هدفا عسكريا مهما داخل المطار”، مشيرا إلى أن “الإصابة كانت مسددة”.

يأتي ذلك بعد تصريح مماثل صدر عن سريع قبل ساعات، وكذلك بعد إعلان التحالف العربي في وقت سابق من صباح اليوم عن تدميره مسيرة مفخخة للحوثيين كانت تستهدف الأراضي السعودية.

وصرح المتحدث باسم التحالف تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة بالأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثيين “بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة”.