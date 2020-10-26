تعزية و مواساة في وفاة الشاعرة والقاصة (نظيرة اسماعيل كريم)

بمزيد من الحزن والأسى أتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لأخي الأستاذ عبد الستار نورعلي والاخت الفاضلة..فضيلة مرتضى ..لوفاة الاخت (نظيرة اسماعيل كريم) رحمها الله ، ونقول : أحسن الله عزاءكم وجبر مصيبتكم ، وغفر للفقيدة وتغمدها برحمته الواسعة و رضوانه وأصلح اهلها جميعاً . والموت مكتوب على الجميع و هو طريق مسلوك و منهل مورود ، وقد مات الرسل وهم أشرف الخلق عليهم الصلاة والسلام ، فلن يسلم أحد من الموت و لقوله تعالى : “كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار و أدخل الجنة فقد فاز و ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ” . و المشروع للمسلمين عند نزول المصائب هو الصبر و التحمل و الاحتساب ، و قوله تعالى : ” إنا لله وإنا إليه راجعون : وقد وعد الله الصابرين بحسن الجزاء وعظيمه ، بقوله تعالى : ” أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون ” و بهذه المناسبة الأليمة احر التعازي و المواساة القلبية إلى الأستاذ عبد الستار نورعلي والاخت الفاضلة..فضيلة مرتضى …..

ونسال الله أن يجبر مصيبتكم جميعاً ، و أن يخلف لكم خيرا ، ويعوضكم الصلاح والعافية و رحم الله الفقيدة و اسكنها فسيح الجنان و كل نفس ذائقة الموت و انا لله وانا اليه راجعون.. انور عبدالرحمن امستردام 2020/10/26