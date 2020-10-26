قصف جوي للتحالف يطال مواقع النظام وميليشياته شرقي دير الزور

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، مساء يوم الأحد، إن طائرات التحالف الدولي قصفت مواقع للنظام السوري وميليشياته على ضفة نهر الفرات شرقي دير الزور، شرقي البلاد.

وبحسب المرصد ، فإن طائرات التحالف الدولي قصفت مواقع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في بلدة القورية على ضفة نهر الفرات.

موضحاً ، أن القصف جاء بعد أن استهدفت قوات النظام بالرشاشات الثقيلة وقذائف RBG، نقطة لقوات الدفاع الذاتي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في بلدة الطيانة بريف دير الزور الشرقي.

مشيراً ، إلى عدم ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة من الجانبين.