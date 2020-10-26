لاعبو ليدز على خطى راشفورد

قال ليام كوبر قائد ليدز يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن لاعبي فريقه تبرعوا بمبلغ 25 ألف جنيه إسترليني (33 ألف دولار) لصالح حملة تقدم وجبات مجانية للتلاميذ المحتاجين في مدارس بريطانيا يقودها ماركوس راشفورد لاعب مانشستر يونايتد.

وكتب كوبر عبر موقع تويتر «هيا بنا نفعل ذلك يا ليدز. لا يصح أن يذهب تلميذ إلى المدرسة وهو جائع. قدم فريق ليدز يونايتد 25 ألف جنيه إسترليني. نحن معك يا ماركوس راشفورد».

وتلقى راشفورد إشادة كبيرة تقديرا لجهوده في مساعدة التلاميذ الفقراء خلال أزمة كوفيد 19 ونجح في إلزام الحكومة بتوفير وجبات مجانية للطلاب المحتاجين خلال عطلة الصيف.

وفي الأسبوع الماضي اقترح راشفورد (22 عاما) توسيع الحملة لتشمل الأسر التي تتلقى مساعدات مالية من الحكومة.

ورفض أعضاء البرلمان الأربعاء الماضي توفير الوجبات المجانية للتلاميذ المحتاجين خلال العطلات المقبلة حتى عيد القيامة 2021 لكن عشرات الشركات المحلية انبرت بعد ذلك لمد يد العون عارضة تقديم المساعدة المطلوبة من خلال توفير وجبات جاهزة للطلاب.

كما عبر يورجن كلوب مدرب ليفربول بطل انجلترا وفرانك لامبارد مدب تشيلسي عن إعجابهما بجهود راشفورد في هذا الصدد أيضا. وعبر تويتر قال مسعود أوزيل لاعب أرسنال «نهنئك على كل ما تقوم به من عمل رائع يا ماركوس راشفورد. ما تقوم به هو إنجاز هائل. استمر في هذا العمل العظيم».