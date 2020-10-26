Posted on by

مصدر بالمشروع العربي: نتحفظ على مقررات اجتماع الجبهة العراقية ولم نكن طرفاً فيه

أكد مصدر في حزب المشروع العربي، بزعامة السياسي خميس الخنجر، الاثنين، تحفّظ الحزب على المقررات التي صدرت عن اجتماع الجبهة العراقية، مشيراً إلى أنه لم يكن طرفاً في الاجتماع.

وقال المصدر إن “المشروع العربي يتحفظ على مقررات هذا البيان، وسيكون هناك موقف رسمي من الحزب بهذا الاتجاه”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “المشروع العربي لم يكن طرفاً في الاجتماع، وبالتالي لن يقبل مقرراته”.

وكانت الجبهة العراقية أكدت، مساء أمس الأحد، ضرورة تفكيك المشاكل والأزمات للوصول إلى حلول من شأنها أن تنسجم مع إرادة العراقيين، فيما اصدرت خمسة قرارات.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close