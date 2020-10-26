مودريتش: أنا أكبر من الانتقال إلى توتنهام.. وأركز في ريال مدريد فقط

رد لوكا مودريتش لاعب وسط ريـال مدريد الإسباني، على شائعات رحيله عن النادي الملكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع انتهاء عقده.

مودريتش صاحب الـ35 عامًا، ينتهي عقده مع ريـال مدريد في الصيف المقبل، ويمكنه الاتفاق مع أي نادٍ في كانون الثاني/يناير المقبل.

وقال مودريتش في تصريحات لمجلة “FourFourTwo” الكرواتية، ردًا على إمكانية العودة إلى توتنهام مثل جاريث بيل: “أنا أكبر من أن أعود إلى توتنهام، لست صغيرًا الآن وتقدمت في العمر”.

وأضاف: “لايزال لدي موسمًا مع ريـال مدريد، وينتهي عقدي في الصيف المقبل، وبعد ذلك سنرى ما سيحدث، أشعر أنني بحالة جيدة وأريد الاستمرار في لعب كرة القدم لسنوات أخرى”.

وأكمل: “لا أعرف أين سأكمل مسيرتي، سنرى ما سيحدث، أنا أركز على ريـال مدريد فقط الآن، والأشياء التي يمكننا تحقيقها هذا الموسم، هذا هو هدفي”.

وأردف: “أنا أركز على رـيال مدريد فقط، أتمنى الاستمرار هنا، ولكن كل شيء بيد النادي، أمضيت هنا 8 سنوات كانت رائعة”.

واختتم: “أقمت علاقة رائعة مع الجميع في النادي، مهما حدث، لن تكون هناك مشكلة”.