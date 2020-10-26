نيجيرفان بارزاني: هناك أرضية ملائمة للزراعة في كوردستان يمكن لهولندا الاسثمار فيها

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، قبل ظهر اليوم الأحد القنصل العام الهولندي لدى إقليم كوردستان هانس آكربوم.

خلال الاجتماع، جرى بحث علاقات إقليم كوردستان وهولندا وتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين، والتعاون بين القطاع الخاص الهولندي وإقليم كوردستان وخاصة في المجال الزراعي، وحضور ونشاط الجالية الكوردستانية في هولندا، والأوضاع في إقليم كوردستان والعراق، ومخاطر الإرهاب، وتطورات وباء كوفيد-١٩ وأوضاع المنطقة.

وجدد نيجيرفان بارزاني التأكيد على رغبة إقليم كوردستان في تقوية علاقاته مع هولندا مشيراً إلى أن إقليم كوردستان يستطيع الاستفادة من التجربة الهولندية الناجحة وخاصة في مجال الزراعة والدراسة الجامعية، لتطوير القطاع الزراعي، وإلى أن هناك فرصاً وأرضية ملائمة لتطوير الزراعة في إقليم كوردستان يمكن للقطاع الخاص الهولندي أن يستثمر الأموال فيها.

من جهته، عبر القنصل العام الهولندي عن سعادته بالعمل المشترك والتعاون مع إقليم كوردستان في مختلف المجالات، وتطرق إلى تعاون القطاعين العام والخاص الهولنديين مع إقليم كوردستان وخاصة في مجال الزراعة مؤكداً أن بلاده تدعم تعزيز علاقاتها مع إقليم كوردستان وتوفر لها كل الدعم.

وشغل التباحث حول تعاون هولندا مع إقليم كوردستان في مجالات تطبيق الإصلاحات وتدريب وتأهيل البيشمركة، وعلاقات أربيل -بغداد، ومستجدات الحرب على الإرهاب والتصدي لداعش، محاور أخرى من الاجتماع.