إصابة مراسل ومصور قناة البغدادية في كربلاء ببنادق الصيد

تعرض مراسل ومصور قناة البغدادية لإصابات طفيفة اثناء تغطيتهم اشتباكات وقعت في كربلاء بين محتجين وقوات امنية.

المراسل نور السعيدي افاد لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن تعرضه لإصابة طفيفة في القدم، فيما تعرض زميله المصور بشير عبد الشريف لإصابة مماثلة في منطقة الظهر، بالكرات الحديدة الخاصة بالصيد، وذلك اثناء نقلهم للاحتجاجات في فلكة التربية وسط كربلاء.

واضاف ان التهاب الاشتباكات دفعت الكادر الى الانسحاب من المكان على الفور وإيقاف التغطية.

وشهدت امس اغلب محافظات العراق احتجاجات واسعة احياءً لذكرى انطلاق الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح وانهاء الفساد.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تتمنى السلامة للزملاء في القناة، وتعد ما تعرضوا له انتهاكا لحرية العمل الصحفي، ومخالفة لمبدأ حماية الصحفيين في مثل هكذا احداث.

وتطالب الجمعية الاجهزة الامنية بتوفير الحماية اللازمة للصحفيين اثناء اداء واجباتهم الصحفية، والكف عن استهداف مناطق تواجد الصحفيين، وتذكر الكوادر الاعلامية بأخذ الحيطة والحذر، والتزام الأماكن الآمنة وقت نقلهم للأحداث.