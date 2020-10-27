الكشف عن عدد العشوائيات المتجاوزة على شبكات الماء: هدر بنسبة 35 في المئة

اعلنت أمانة بغداد، أمس، تشخيص الـف و203 مـحـلات سكنية عشوائية مـتـجـاوزة على شبكات المــاء الـصـافـي في جانبي الكرخ والرصافة، فيما أشارت إلى أن نسبة الهدر بهذه الثروة تقدر بـ 35 بالمئة من الانـتـاج الفعلي.

وقال معاون مدير دائرة ماء بغداد عمار شهاب عبد الـقـادر في تصريح صحفي إن “الـدائـرة تسعى بـكـل طاقاتها البشرية والفنية لتوفير الماء الصافي للمناطق السكنية على الرغم من وجود تجاوزات على الشبكات الداخلية للمياه مـن قـبـل بـعـض المـواطـنـين، مـمـا يسبب شحًا خصوصًا في مناطق أطراف بغداد والمناطق البعيدة عن العاصمة”.

ولفت إلى “وجود الف و203 محلات عشوائية متجاوزة على شبكات الماء الصافي”، مبينًا أن “منطقة الشعب تشهد تجاوزات واسعة أثرت سلبا في تغطية جميع المناطق بالماء، حيث توجد فيها 21 محلة متجاوزة، فضلا عن وجود شح في منطقة الشرطة الرابعة تم تشخيصها بسبب الـتـجـاوز على الشبكات أيضًا”.

وذكـر عبد الـقـادر، أن “انقطاع الطاقة الكهربائية عن بعض محطات المـاء يـؤثـر سلبا فـي تـوقـف عـدد من الخزانات، وان المـولـدات المـوجـودة في كل محطة غير كافية لتشغيل جميع الخزانات في آن واحد مما يؤثر في عملية الانتاج الفعلية لكل خزان في المحطة، حيث تسهم المولدات بتشغيل 50 بالمئة من الطاقة الفعلية للانتاج اليومي”.

وتابع، ان “الدائرة تضخ يوميا نحو 80 الف متر مكعب لتجهيز مناطق ابي غريب”، مبينا ان “اعمال الصيانة الشتوية تمت المباشرة فيها استعدادا لصيف 2021 ضمن المـحـلات المسجلة رسميا في عموم بغداد والبالغ عددها 537 محلة في جانبي الكرخ والرصافة.

وبين، أن “هناك تنسيقا مع وزارة الكهرباء لتحويل خطوط انتاج الماء الصافي على خط الـطـوارئ لتلافي اطفاء بعض الخزانات عند انقطاع التيار”، مشيرا الـى انـه “ومـن خـلال متابعتها للشبكة الداخلية سجلت نسبة هدر 35 بالمئة بالماء الصافي”.