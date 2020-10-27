ستة أهداف في لقاء القاسم ونفط ميسان.. والكرخ يعود من زاخو بالتعادل السلبي

عاد فريق الكرخ بكرة القدم اليوم الثلاثاء (27 تشرين الاول 2020)، من زاخو بتعادل سلبي، فيما سجلت مباراة القاسم ونفط ميسان ستة اهداف موزعة بعدالة على الفريقين، ضمن منافسات الجولة الاولى بدوري الكرة الممتاز

وقال مراسلإن:” الشوط الاول للقاء زاخو والكرخ قد انتهى سلبيا بالنتيجة، مع افضلية للفريق البغدادي في الحيازة والفرص المتاحة على مرمى زاخو، فيما انتهى نفس الشوط للقاء القاسم ونفط ميسان بالتعادل 1-1، سجل لنفط ميسا ن اولا احمد عبد الرزاق في الدقيقة 18، وعادل القاسم النتيجة بواسطة كرار عبد ياسر عند الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني استمر التعادل السلبي في لقاء زاخو والكرخ حتى نهاية المباراة، فيما تقدم القاسم في الشوط الثاني بهدف سليم حميد في الدقيقة 56، وعاد نفط ميسان للتعادل الثاني عند الدقيقة 65، لكن القاسم عاود تقدمه بواسطة اثير صالح، ليعود نفط ميسان بالتعادل الثالث في الدقيقة 82 عن طريق البديل كرار علي وانتهاء اللقاء 3-3.