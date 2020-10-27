علاوي: المتظاهرون اكدوا سلميتهم ويجب محاسبة المندسين

دعا زعيم ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الثلاثاء، الى توفير الحماية الكافية للمتظاهرين السلميين ومحاسبة المندسين المأجورين.

وقال علاوي في بيان ان “المتظاهرين السلميين اعلنوا ومنذ اليوم الاول التزامهم التام بالسلمية شعاراً ونهجاً، وهو ما يؤكد ضرورة المحاسبة القانونية لقتلة المتظاهرين، ومن يوفر الحماية لاولئك القتلة، ومحاكمتهم محاكمة علنية وتقديمهم للعدالة”.

وثمن علاوي “الانضباط العالي الذي ابداه معظم عناصر القوات الامنية”، مشدداً على ضرورة “استئصال العناصر المندسة والمأجورة التي تريد تشويه صورة العراق والمتظاهرين السلميين وحرفها عن مسارها”.

وأعلن المعتصمون في ساحة التحرير وسط العاصمة العراقية بغداد، مساء أمس الاثنين، إنهاء الاعتصام في الساحة والانسحاب الكامل منها، بسبب «اختراق الساحة من قبل الميليشيات المسلحة التي تعمل على استغلال التظاهرات لتحقيق مكاسبها»، حسب قولهم.