كُوكُو شَانِيلْ .. هَذا مَا جَنَاهُ ماكْرُون إِيمَانْوِيلْ !

قالَ أميرُ الشُّعراء: وُلدَ الهُدى فَالكَائِنَاتُ ضياءُ، إِستَأْذَنْتُهُ مُستَطرِدًا: وَ فَمُ الإِلِيزي تَهَجُّمٌ و غَبَاءُ،

فَلاَ تَترَاجَع

يا إِيمانْوِيل !

لكِن لُفَّ

نَحوَ الخلفِ،

إقرَأْ قَصِيدَتِي

قَبْلَ ساعة الحَذْفِ،

مُحَمًّد أحمَدٌ

في التّوراةِ و الإنْجيلِ

وَ جَميعِ الصُّحُفِ،

أنا عَابرُ السَبيلِ

نَياشِينُ قَلَمِي

فَوْقَ الكَتِفِ،

الواجِدُ واحِدُ ،

الخلقُ مَوْجُودٌ،

الكَيفُ مَجهولٌ

وَ المَعلومُ بالخُلْفِ،

صَفَعتُ مَجْدَكَ

بقَرضِ الشِّعرِ

كأَنّي لاطِمُهُ

بِالكَفِّ،

إختزالٌ إلى المُمْكِن!

فإبلَع سِبَابَكَ

يَا إيمانْوِيل ،

أوْ تَرانِي

أَهُزُّ رَقمَكَ

بِالخَفِّ،

هيَّا رُدَّهَا عَلَيّ

لو إستَفَقْتَ،

إنَّ شانِئَ مُحمّد

لَهُوَ الأبْتََرُ ..

عَيْطَةُ عابِرِ السَّبيل،

كُوكُو شَانِيلْ ،

هَذا ما جَنَاهُ

إِيمانْوِيلْ ،

فِيحِي بأسرارٍهِ

يا فِيكْتُوريَا :

قُهْرُمانٌ لاَ يحتَرمُ

أحدَا !

عَقلاَنيَّةٌ مانَوِيَّةٌ ،

إِشْعاعاتٌ ضَارَّةٌ

مَا فَوْقَ البنَفْسَجِيَّة،

وَ لا يَتَراجَع

أبدَا !

يَتَخَلَّفُ بِحَشْوِ

الكَلاَمِ،

عندَهُ الغُرورُ لُبَدَا،

مُحمّد رسُول

السّلامِ ،

تَاللهِ لنْ يَقْبَلَهَا

أبدَا ،

جُمُعَةً ، سَبْتًا

وَ أحَدَا،

فَلَكَ دينُكَ

يا إيمانْوِيل !

وَ لِمُحَمَّد

الوَسيلةَ وَ الفَضيلَةَ ،

وَ الدَّرجَةَ الرفيعةَ ،

مَحمودَ المقامِ

وَا أَحمدَا،

وَ إنَّ شانِئَكَ

لَهُوَ الأَشْتَرُ ..

وَ فِي أَسمَاعِنَا

صَدى عواءِ الهَمَجيَّة؟

وَ إنَّ الهَرطُوقِي

لَسَلِيطُ اللِّسَانِ،

يَقِفُ دَوْمًا

على ناصيةِ الغَيِّ،

يُرافِعُ عن

المراءِ الفَتَّانِ ،

فَيْضٌ منْ غَيْضِ

الإنْتِقائِيّة،

حرِّية التَّهافُتِ وَ تَحريفُ العلمَانيّة،

فَصبرٌ جَميلٌ

كَفَى بالعَليمِ المُستَعانِ،

إلى الفلاَحِ ،

إلى الفلاَحِ ،

يا مَعشَر الشُّجعانِ!

تَقدَّموا .. تقَدَّمُوا !

قَلبِي خَاشِعٌ،

مُريدٌ طَامِعٌ

في رَبَضٍ

زَعِيمُهُ طَهَ العَدنانِ،

صَلُّوا على محَمّد

كمَا إبراهيم بِالإحسانِ،

وَ إِنَّ شَانِئَهُ

لَهُوَ الأَخْسَرُ ..

عندَ شَذْرَة المُنتَهى ,

أَرفَعُ قلمَ المَجْدِ !

سُبابةُ الفلاحِ

وَ الحالُ ساكِنٌ

معَ تَواجُدُ الوجْدِ،

وَ أُذَكِّرُكُم بأيّامِ اللهٍ،

طُوبَى للمُخْلَصين النّجُدِ،

أيُّها المُتحابُّون

في الإلهِ!

كَلِمَةٌ سَواء

فَاتِحَةُ الفٍردَوْسِ العَسْجَدِ ،

التَّزكيَّة .. فالتزكيّةُ ،

أَخلاقُنا موعودَة بالنّصرِ،

ليسَ الطيّبُ كالعَنْجَدِ،

فإشْهَد يا إيمانْوِيل

إِشْرَاقَاتُ الحُبِّ المُحمدي

أَصفَى منْ بَريقِ الزَّبَرجَدِ،

وَ نَصرُنَا و مَجدُنَا !

بالإخلاصِ عندَ الدُعاءِ

وَ حينَ التَّهَجُّدِ،

لاَ بالانتِقامِ وَ العُنْفِ

أوْ إستِحبابِ البَجَدِ،

فسُبحانََ اللهِ و الحَمْدُ للهِ

وَ اللهُ أكبرُ !.

عبد المجيد مومر الزيراوي

شاعر و كاتب مغربي