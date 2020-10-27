مسرور بارزاني : امن واستقرار كوردستان على رأس اولوياتنا ولن نسمح لاحد الاضرار به

حيّا رئيس حكومة إقليم كوردستان ، اليوم الاثنين ، القوات الأمنية في إقليم كوردستان لاطاحتها بشبكات إرهابية كانت تعمل على تقويض الامن والاستقرار في الإقليم عبر تنفيذ عمليات إرهابية.

مسرور بارزاني ، قال في تغريدة على حسابه بتويتر : ” احيّي قواتنا الأمنية للإطاحة بالشبكة الإرهابية المكونة من العديد من الافراد وكانوا يعتزمون تنفيذ اعمال عنف في كوردستان”.

مضيفاً ” الامن والسلم والاستقرار على رأس اولوياتنا ولن نسمح لاحد الاضرار به “.

وكان مجلس أمن اقليم كوردستان ، أعلن اليوم الاثنين ، إحباط عدة هجمات في الإقليم خلال الفترة القليلة الماضية ، واعتقال عدد من الأشخاص على صلة بالمجاميع الإرهابية ، مشيراً الى ان احدى هذه الهجمات التي تم احباطها كان مخططاً لها من جانب حزب العمال الكوردستاني PKK .