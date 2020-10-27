نصيف: توزيع المقاعد في قانون الانتخابات الجديد مشروع دفين للتقسيم

عدت النائبة ائتلاف دولة القانون عالية نصيف , الثلاثاء, توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد بانه مشروع دفين لتقسيم البلاد, مشيرة الى ان مشكلة توزيع مقاعد محافظة كركوك مازال معقدا وفيه خلافات عميقة بشان توزيع المقاعد وليس بعدد الدوائر .

وقالت نصيف في تصريح ان ” النظرة العامة لتوزيع المقاعد في قانون الانتخابات الجديد يوحي بان العراق قادم على التقسيم وان توزيع المقاعد كانها منظمة سواء كانت عن جهل او مقصودة وبالتالي فانه يعد مشروعا دفينا للتقسيم ” .

وأضافت ان ” مشكلة محافظة كركوك لاتتعلق بتوزيع عدد الدوائر وانما بتوزيع المقاعد حيث وضعت خمسة مقاعد للكرد وثلاثة مقاعد للعرب ومقعدين للتركمان وهذا ما يخالف حجوم القوميات الثلاث في المحافظة”.

وأوضحت نصيف، أن “الكرد يحاولون على استحواذ مقاعد اكبر حتى انهم تجاوزوا على محافظة نينوى حيث تم ضم بعشيقة الى كردستان انتخابيا وهذا يدلل بان القانون ذاهب الى التقسيم ” .

يذكر ان مجلس النواب صوت مساء امس الاثنين على توزيع دوائر محافظة نينوى وارجا التصويت على محافظة كركوك الى يوم الأربعاء المقبل .