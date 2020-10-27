وزيرة الهجرة تناقش اوضاع اللاجئين الفلسطينيين مع السفير الفلسطيني

استقبلت وزيرة الهجرة والمهجرين السيدة ايفان فائق جابرو السفير الفلسطيني لدى العراق احمد عقل والوفد المرافق له اليوم في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد ، وتناول اللقاء مجمل الأوضاع والمشاكل التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في العراق والسبل الكفيلة بمعالجتها، فضلا عن بحث ومناقشة القانون الخاص باللاجئين الفلسطينيين الذي يعنى بأمورهم من حيث الحقوق والواجبات وشرح المعوقات والمشاكل التي تواجههم .

وذكرت السيدة الوزيرة خلال اللقاء أن الوزارة ستعمل على حل المشاكل التي تواجه اللاجئين وفق الامكانيات المتاحة من خلال توفير الدعم اللوجستي عن طريق الوزارة والوزارات المعنية ، مؤكدة استمرار الوزارة بتزويد اللاجئين بتأييدات للجهات المعنية الى جانب التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية لتسهيل اصدار هوياتهم .

وبينت سيادتها أن ” العراق حكومة وشعبا يقف مع الشعب الفلسطيني في دفاعه عن حقوقه داخل وخارج العراق وأنه داعم للقضية الفلسطينية ” ، مشيرة الى ان الوزارة لديها من فئات عنايتها 8500 لاجئا فلسطينيا اغلبهم يقطنون في مجمعات سكنية وسط العاصمة بغداد . واكدت السيدة جابرو ان الوزارة شكلت لجنة لتقييم احتياجات اللاجئين الفلسطينيين والسوريين وتقديم المساعدات اللازمة لهم ، فضلا عن دراسة اوضاع الساكنين في المخيمات منهم . من جانبه اثنى سعادة السفير الفلسطيني عقل على جهود الوزارة وما قدمته من خدمات لفئات عنايتها سيما الفلسطينيين منهم ، داعيا في الوقت ذاته الى الاسراع في اقرار قانون اللاجئين ومساعدتهم على جميع الصعد