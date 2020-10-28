“أبل” و”نتفليكس”: مفاوضات سرّية لبث مغامرة “جيمس بوند”

تجري شركة استديوهات السينما والإنتاج MGM محادثات مع كل من “أبل” و”نتفليكس” للبث الرقمي المشفر، حول إمكانية عرض فيلم جيمس بوند الجديد مباشرة في خدمات البث.

ونقلت وكالة بلومبيرغ، عن مصادر مطلعة على المحادثات، أنها تجري حالياً في سرية، بينما الشركة المنتجة تقول إنها ملتزمة بإصدار الفيلم في دور السينما، مشيرة إلى أنها أكدت أن فيلم “لا وقت للموت” قد يجلب مئات الملايين من الدولارات في عملية بيع متدفقة محتملة.

وفيما امتنعت الشركة عن التعليق على أي معلومات تخص المحادثات، فإن أحد متحدثيها قال إن الفيلم تم تأجيل عرضه حتى 2021، من أجل الحفاظ على التجربة المسرحية لرواد السينما الذين انتظروه طوال الأوقات الماضية.

وقالت الوكالة إن “نتفليكس” و”أبل” رفضتا التعليق، فيما قالت “أمازون ستوديوز”، وهي متسوق آخر للترفيه ذات ميزانيات كبيرة لخدمة البث المباشر، إنها لا تجري حالياً محادثات للحصول على فيلم بوند، وهو ما كان أشيع أيضاً.