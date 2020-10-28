المتحدث باسم الكاظمي: نجحنا فـي حماية المتظاهرين

أكد المتحدث باسم رئيس الوزراء أحمد ملا طلال، أمس، ان القوات الامنية لا تهاجم المحتجين في ساحة التحرير، وان المتظاهرين امامهم فرصة لتنظيم أنفسهم سياسيا والمشاركة في الانتخابات.

وقال ملا طلال خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي ان “رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي أطلع مجلس الوزراء على نتائج جولته الأوروبية”، مؤكدا ان “فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبدت دعمها وإسنادها للعراق”.

واضاف المتحدث الحكومي ان “الحكومة نجحت في حماية المتظاهرين، وان رئيسها ثمّن الروحية التي تمتع بها الشباب خلال التظاهرات”، مشيرا الى ان “الرأي العام أصبح يميز بين أداء الحكومة وحرصها على المتظاهرين وأداء الحكومات السابقة”.

ولفت الى ان “ساحة التحرير تعدّ مكانًا للتعبير عن الرأي وليس لمهاجمة القوات الأمنية، لذلك لن يكون هناك أي إجراء أمني لإخلاء الساحة”. وبشأن الانتخابات قال ملا طلال ان “المتظاهرين أمامهم فرصة كبيرة لتنظيم أنفسهم سياسيًا والدخول في الانتخابات، وان كلا من فرنسا وألمانيا وبريطانيا أبدوا الاستعداد لدعم العراق ماليًا من أجل إجراء الانتخابات”. وفي سياق ذي صلة، أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي، أن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي متمسك باجراء الانتخابات في حزيران المقبل، وان مفوضية الانتخابات سجلت 230 حزبًا متنافسًا بينها أحزاب جديدة.