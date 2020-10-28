بيكيه يشيد بـ ديست رغم خسارة برشلونة أمام ريال مدريد

رغم خسارة برشلونة في الكلاسيكو أمام ريـال مدريد، إلا أن الدولي الأمريكي سيرجينيو ديست، ترك شعورًا جيدًا للغاية خلال المباراة، وكان أحد أفضل اللاعبين في النادي الكتالوني.

لعب ديست مباراته الأولى مع برشلونة في مواجهة خيتافي بمركز الظهير الأيسر، بدلًا من جوردي ألبا بسبب الإصابة، لكن أمام ريـال مدريد ظهر في مكانه الأساسي كـ ظهير أيمن.

صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، أفادت أن اللاعب الأمريكي الأول في تاريخ برشلونة، حصل على إشادة القائد جيرارد بيكيه، بعد المستوى الذي ظهر عليه في مباراة الكلاسيكو.

في منتصف الشوط الأول، أغلق على فينيسيوس المساحة للمرور، بعدما حصل على الكرة في أكثر من مرة أمام مارسيلو أيضًا، وهو ما جعل جيرارد بيكيه يصرخ مشيدًا به بين شوطي المباراة.

بيكيه بعد المباراة تحدث مع ديست بعيدًا عن المجموعة، وأخبره بأن عليه مواصلة تقديم هذا الأداء، وأنه كان أفضل لاعب في برشلونة.