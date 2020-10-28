(شاهد) فضيحة بنزيما مع زميله في مباراة مونشنغلادباخ

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في إسبانيا، بفيديو وصفته جماهير ريـال مدريد بـ”فيديو الفضيحة”.

ويظهر فيه نجم الفريق الملكي، الفرنسي كريم بنزيما وهو يخاطب باللغة الفرنسية زميله ومواطنه فيرلاند ميندي بين شوطي مباراة الريال وبوروسيا مونشنغلادباخ التي أقيمت أمس الثلاثاء، لحساب الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

ونشرت عدة وسائل إعلام إسبانية من بينها برنامج “التشيرنغيتو” الشهير، فيديو المحادثة بين بنزيما وميندي، حيث طالب الأول الثاني بعدم تمرير الكرة لزميلهم البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وقال بنزيما لميندي: “إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا”.

والمثير أن حديث بنزيما مع ميندي كان أمام أنظار فينسيوس الذي لا يتحدث اللغة الفرنسية، في حين ظل البلجكي كورتوا يراقب بصمت.

وسجل بنزيما هدفا في مباراة الريال ومونشنغلادباخ التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2.

وأصبح موقف ريال مدريد صعبا في المجموعة الثانية في دوري الأبطال، إذ يحتل المرتبة الأخيرة بنقطة يتيمة، وسيخوض مواجهتين قويتين في الجولتين المقبلتين ضد إنتر ميلان ذهابا وإيابا.