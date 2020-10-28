Posted on by

لجنتا المالية والاقتصاد في البرلمان تناقشان الاصلاحات الاقتصادية

ناقشت لجنتا المالية والاقتصاد في البرلمان، الاربعاء، الاصلاحات الاقتصادية وقانون تمويل العجز.

وجاء في بيان إن “رئيسي اللجنة المالية هيثم الجبوري ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار احمد الكناني تدارسا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد وبحث الطرفان اهم ماجاء في الورقة الحكومية المقدمة للأصلاحات وقانون تمويل العجز المعروضين على مجلس النواب لاقرارهما”.

وأكدا بحسب البيان “ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة وواقعية لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والالتزامات المالية الضرورية الاخرى كتوفير الادوية والبطاقة التموينية ومواجهة جائحة كورونا”.

واتفق الطرفان على “اتخاذ خطوات عملية بالمشاركة مع الخبراء والاكاديميين والمختصيين من القطاع الخاص لانضاج الورقة البيضاء بحلول عملية وتضمينها توقيتات واضحة وتحديد الجهات المسؤولة على تنفيذها ليتسنى مراقبة ومحاسبة المقصرين عن تطبيق هذه الاصلاحات بعد اقرارها”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close