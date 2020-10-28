لجنتا المالية والاقتصاد في البرلمان تناقشان الاصلاحات الاقتصادية

ناقشت لجنتا المالية والاقتصاد في البرلمان، الاربعاء، الاصلاحات الاقتصادية وقانون تمويل العجز.

وجاء في بيان إن “رئيسي اللجنة المالية هيثم الجبوري ورئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار احمد الكناني تدارسا الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها البلد وبحث الطرفان اهم ماجاء في الورقة الحكومية المقدمة للأصلاحات وقانون تمويل العجز المعروضين على مجلس النواب لاقرارهما”.

وأكدا بحسب البيان “ضرورة اتخاذ اجراءات سريعة وواقعية لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية والالتزامات المالية الضرورية الاخرى كتوفير الادوية والبطاقة التموينية ومواجهة جائحة كورونا”.

واتفق الطرفان على “اتخاذ خطوات عملية بالمشاركة مع الخبراء والاكاديميين والمختصيين من القطاع الخاص لانضاج الورقة البيضاء بحلول عملية وتضمينها توقيتات واضحة وتحديد الجهات المسؤولة على تنفيذها ليتسنى مراقبة ومحاسبة المقصرين عن تطبيق هذه الاصلاحات بعد اقرارها”.