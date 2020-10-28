مسرور بارزاني: كل منا مسؤول عن حماية الآخر من «كورونا»

دعا رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء اليوم الثلاثاء، كافة مواطني الإقليم إلى الالتزام بالتدابير والتعليمات الصحة للوقاية من وباء «كورونا»، مؤكداً أن على الكل تحمل المسؤولية في هذا الصدد.

وقال رئيس الحكومة عبر تويتر: « نواصل تسجيل زيادات سريعة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا».

ودعا بارزاني كافة مواطني الإقليم إلى «الاستمرار في اتباع الإرشادات الرسمية»، وقال: «كل منا مسؤول عن حماية الآخر».

وسجلت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، اليوم، 1597 إصابة جديدة بـ «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ ظهور الوباء.