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ميسي يرفض التجديد لـ برشلونة وتخفيض راتبه في عهد بارتوميو

ويرغب رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو في الحصول على موافقة ميسي على تجديد العقد قبل انتهاء مدته الرسمية ليضمها إلى إنجازاته الإدارية قبل الرحيل.

ولكن بحسب شبكة “كواترو” الإسبانية، يرفض الأرجنتيني الدخول في أي مفاوضات مع مجلس الإدارة الحالي خاصة وأن المحادثات بين الجانبين قد بدأت منذ فترة.

وطلب بارتوميو من ميسي ووالده (وكيله)، خورخي، الموافقة على تخفيض راتبه السنوي وقيمته 50 مليون يورو والتوقيع على العقد الجديد ومساعدة برشلونة في حل أزمته المالية الحالية بعد جائحة فيروس كورونا.

ولكن ميسي رفض الأمر، حيث يريد التفاوض حول العقد الجديد مع مجلس الإدارة القادم خاصة بعد مهاجمة بارتوميو في آخر لقاءاته التلفزيونية عقب انتهاء أزمة رغبته في الرحيل خلال شهر اب/أغسطس الماضي.

ووصف ميسي بارتوميو ومجلسه بالكارثي، وأكد على أنهم لا يمتلكون أي مشروع هدفه تطوير الفريق الأول لكرة القدم في برشلونة من أجل المنافسة على الألقاب المختلفة في كل موسم وهو ما دفعه للتفكير في الرحيل قبل التراجع.

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