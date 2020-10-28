نائب يدعو الكاظمي وعناد لاعتماد نظام البديل لمنتسبي وزارة الدفاع

دعا عضو لجنة الامن والدفاع البرلمانية النائب كريم عليوي، الاربعاء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي ووزير الدفاع جمعة عناد الى اعتماد نظام البديل في نزول منتسبي الوزارة اسوة بما هو موجود في وزارة الداخلية.

وقال عليوي ان “نظام البديل يعتبر اكثر ملائمة للظروف المعيشية والحياتية لأي منتسب يعمل في الصنوف الأمنية المختلفة لما يعطيهم خلاله من مرونة في تلبية مستلزمات العمل وبنفس الوقت متابعة شؤونهم الحياتية والالتزامات العائلية”.

وتابع، “النظام الحالي المعمول به في وزارة الدفاع اثر بشكل سلبي على منتسبي الوزارة حيث يضطر البعض منهم للبقاء في الوحدات العسكرية لأكثر من شهر وقد تطول الفترة في حالات الطوارئ ما ينعكس سلبا على اداء المنتسب نتيجة للظروف الصعبة التي تحيط به”.

واضاف عليوي، ان “هنالك العديد من المناشدات التي وصلت الينا من منتسبي وزارة الدفاع يطالبون فيها بايجاد حل لهم اسوة باقرانهم في وزارة الداخلية من خلال اعتماد نظام البديل لانصافهم من خلال ترتيب وضع العمل لفترة ثابتة كأن تكون اسبوع او عشرة ايام مع بديل آخر في الظروف الاعتيادية”.

وعا القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع، الى “دراسة هذا الامر وإصدار التوجيهات الإدارية الى القطعات العسكرية لاعتماد نظام البديل وفق وضع كل وحدة وقاطع وبما لايؤثر على العمل الميداني وبنفس الوقت يقلل العبء عن المنتسبين”.