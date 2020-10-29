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البنك المركزي يتيح عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية

أعلن البنك المركزي، الاربعاء، عن اتاحة عملية التحويل المباشر للأموال بين البطاقات الإلكترونية.

وجاء في بيان للبنك انه “سعياً منه لتطبيق استراتيجيته في التحول نحو الدفع الالكتروني، فانه قرر اعتماد المصارف المصدرة للبطاقات الالكترونية ومزودي خدمات الدفع الإلكتروني خدمة التحويلات المالية بين البطاقات الإلكترونية (من بطاقة الى أخرى)”.

واضاف ان “سقف التحويل يجب ان لا يتجاوز للمرة الواحدة (400) الف دينار او ما يعادلها بالدولار الأمريكي، فيما ستصل حدود المبالغ المحولة خلال الشهر الواحد الى (2) مليون دينار أو ما يعادلها بالدولار الأمريكي”.

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