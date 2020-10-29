الزراعة تمنع أستيراد الرقي والبطيخ

اعلنت وزارة الزراعة، الاربعاء، عن منع استيراد محصولي الرقي والبطيخ لوفرتهما محليا.

وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في بيان انه “أستناداً للصلاحيات المخولة للسيد وزير الزراعة بمنع وفتح الأستيراد في ضوء وفرة وشحة المنتج الزراعي المحلي حصلت الموافقة على منع أستيراد محصولي الرقي والبطيخ ومن جمبع المنافذ الحدودية”.

واضاف النايف ان “عملية المنع جاءت نتيجة لوفرتهما محليا”، موضحأ ان “القرار منح عشرة أيام للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بأدخال جزءأ من الأرساليات المستوردة وذلك لمنحهم الوقت الكافي لأستكمال ما تبقى منها”.

واكد ان “سياسة الوزارة هي حماية المنتج المحلي من جانب وحماية المستهلك من جانب اخر ومن خلال تطبيق الروزنامة الزراعية ، فضلا عن البيانات الواردة من مديريات الزراعة والتي تبين مدى وفرة أو شحة المنتج الزراعي المحلي”.

يذكر ان وزارة الزراعة اعلنت في وقت سابق على منع استيراد 28 مادة من الخضر والفواكه لوفرتها محليا.