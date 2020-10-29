بالوثيقة.. رئيس المالية النيابية يطلب رأي الكاظمي حول الاستغناء عن ’’الاقتراض’’ بعد تصريح الملا طلال

طلب رئيس اللجنة المالية النيابية، هيثم الجبوري، الأربعاء (28 تشرين الأول 2020)، رأي رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي حول الاستغناء عن قانون “الاقتراض”، بعد تصريح لأحمد ملا طلال حول وجود سيولة نقدية.

وقال الجبوري في وثيقة إنه “وفقا لتصريح المتحدث الرسمي باسم الحكومة في المؤتمر الصحفي يوم أمس والذي صرح من خلاله عن وجود حلول لدى وزارة المالية لتوفير السيولة النقدية التأمين الرواتب في حال عدم التصويت على مشروع قانون العجز المالي”.

وأضاف، أنه “بناء عليه وطالما توجد إمكانية لتغطية الرواتب دون الحاجة الى تشريع قانون تمويل العجز وتحميل الدولة أعباء مالية جديدة تلقي بظلالها على الوضع الاقتصادي”.

وتابع الجبوري: “أرجو بيان رأيكم بصدد الاستغناء عن تشريع قانون تمويل العجز المالي ليتسني التركيز على الإصلاحات الاقتصادية المنشودة”.

وكان المتحدث باسم رئيس الوزراء، أحمد ملا طلال، قد قال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، يوم أمس، أنه وجه سؤالاً لوزير المالية علي عبد الأمير علاوي، خلال الجولة الأوروبية، بأنه في حال عدم تمرير قانون الاقتراض في البرلمان، كيف سيتم توفير رواتب الموظفين، أجاب الوزير قائلاً: نمتلك حلولاً حكومية اخرى.

وكان مجلس النواب، قد أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون العجز المالي، وفي انتظار القراءة الثانية، لحسم التصويت عليه داخل قبة البرلمان.