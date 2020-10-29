اعلنت وزارة الثقافة والسياحة والآثار، الاربعاء، حقيقة إغلاق متحف الزعيم عبد الكريم قاسم، فينا دعت الى توخي الدقة في نقل الاخبار.

وقالت الوزارة في بيان “تناقلت بعض وسائل التواصل الاجتماعي أقوالاً من مصادر مجهولة، ادَّعت فيها نية الوزارة إغلاق متحف الزعيم الراحل عبد الكريم قاسم”.

واضافت انها “تنفي تلك الأقوال غير الدقيقة”، مشيرة الى سعيها “لتعزيز المتحف المذكور وتطويره لما يمثله من رمزيةٍ تاريخيةٍ في حياة الشعب العراقي”.

وتابعت ان “وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم سبق أن وجّه بإصدار دليلٍ لمقتنيات المتحف، وتاريخها، ومناسباتها لدى زيارته للبيت التراثي في بغداد المخصص كمتحفٍ للرئيس الراحل عبد الكريم قاسم في الرابع والعشرين من شهر آب الماضي، مشجعاً إدارته على فتح أبوابه أمام المواطنين وتطويره”.

ودعن الوزارة الأقلام الشريفة الى توخي الدقة في تناقل الأخبار من مصادر موثوقة”.