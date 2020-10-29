ضبط مواد “ممنوعة الاستيراد” معدة للتهريب في أم قصر الشمالي

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الأربعاء، عن ضبط حاويتين تحملان مواد “ممنوعة الاستيراد” معدة للتهريب في ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وقالت الهيئة في بيان إنه تم “ضبط حاويتين في نقطة البحث والتحري خارج الحرم الجمركي بعد إنجاز المعاملة الجمركية، محملتين بأجهزة انترنيت وكذلك اسلاك لنقل اشارة الضوئي بدون موافقات أصولية وعدم وجود إجازة استيراد خاصة بمادة الكيبل الضوئي”.

وأضافت أنه “تم تغيير وصفها الى اسلاك كهربائية ومواد منزلية”، لافتاً إلى أنه “تم إعداد محضر أصولي واحالتها للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها”.