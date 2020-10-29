واشنطن تحذر رعاياها في الرياض من هجمات محتملة

حذرت السفارة الأمريكية لدى السعودية، اليوم الأربعاء، رعاياها في الرياض من احتمال وقوع هجمات بصواريخ أو بطائرات «درونز»، خلال الأيام القادمة.

السفارة، قالت في تحذير أمني نشرته عبر موقعها الرسمي، إنها «تتابع تقارير عن صواريخ أو طائرات بدون طيار محتملة قد تكون متجهة إلى الرياض اليوم 28 أكتوبر».

وحثت السفارة المواطنين الأمريكيين على «البقاء في حالة تأهب، والمراجعة الفورية، واتخاذ الاحتياطات اللازمة» بعد تصاعد هجمات الحوثيين من اليمن خلال الأيام الأخيرة.

وأشارت السفارة إلى أن الإجراءات الواجب اتخاذها هي «البحث فورا عن ساتر في حال سماع صوت انفجار قوي أو صوت صفارات الإنذار. أما إذا كنت في منزل أو مبنى، فانتقل إلى أدنى مستوى مع أقل عدد من الجدران الخارجية والنوافذ والفتحات، وأغلق أي أبواب وأجلس بالقرب من جدار داخلي بعيدا ًعن أي نوافذ أو فتحات».

وتابعت «إذا كنت في الخارج، فابحث فورا عن ساتر في هيكل صلب، وإذا لم يكن ذلك ممكنا، استلق على الأرض وقم بتغطية رأسك بيديك».

وأوضحت السفارة أنه «حتى لو تم اعتراض الصاروخ أو الطائرة بدون طيار، فإن سقوط الحطام يمثل خطرا كبيرا بعد الهجوم، ابتعد عن أي حطام، وراقب المنافذ الإخبارية الرئيسية للحصول على إرشادات رسمية».