ألمانيا تعلن إغلاق دور السينما استعداداً للموجة الثانية من فيروس كورونا

فى إطار الاستعداد للموجة الثانية من فيروس كورونا، سيتم فرض قيود جديدة فى ألمانيا اعتبارًا من 2 تشرين الثاني/نوفمبر لوقف الانتشار السريع للموجة الثانية لفيروس كورونا، حسبما نشر موقع variety بما فى ذلك إغلاق دور السينما والمسارح والمطاعم والحانات وصالات الألعاب الرياضية وأماكن الترفيه الأخرى طوال الشهر.

وأكدت منظمة العارضين HDF Kino إغلاق دور السينما بناء على هذا القرار، وذلك بعدما أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل النبأ فى مؤتمر صحفي في برلين أمس الأربعاء بعد اجتماع بالفيديو مع 16 من قادة الدول.

وقالت ميركل: “إن سرعة الفيروس عالية بشكل كبير”، مضيفة أن عدد الأشخاص فى مرافق العناية المركزة بسبب COVID-19 تضاعف خلال الأيام العشرة الماضية، وأنه سيتم توسيع النظام الطبي اكثر من ذلك إذا لم يتمكنوا من السيطرة على الفيروس.

وقالت ميركل: “علينا أن نتحرك ونتحرك الآن ..يجب تسوية المنحنى مرة أخرى”.

بموجب القيود في ألمانيا، يُسمح لأسرتين بالالتقاء، لكن في الهواء الطلق فقط ، بحد أقصى 10 أشخاص، لم يعد مسموحًا بالرحلات غير الضرورية داخل الدولة.

وتقترح الحكومة الألمانية 10 مليارات يورو (11.8 مليار دولار) كمساعدة للشركات المتضررة التي يتعين إغلاقها لمدة شهر.