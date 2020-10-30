أول رد فعل من زيدان بعد فيديو فضيحة “غرفة الملابس” لبنزيما

أظهر الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريـال مدريد، خلال تدريبات الفريق أول رد فعل على أزمة مواطنه المهاجم كريم بنزيما مع زميله البرازيلي فينيسيوس جونيور.

وأفادت صحيفة “آس” الإسبانية أن زيدان قام بوضع الثنائي الهجومي بنزيما وفينيسيوس في تدريبات جماعية منفصلة، حتى يتفادى أي مشكلة بينهما.

وكان برنامج “التشيرنجيتو” الإسباني الشهير، قد نشر فيديو يظهر فيه بنزيما وهو يخاطب باللغة الفرنسية زميله ومواطنه فيرلاند ميندي بين شوطي مباراة ريـال مدريد ومضيفه ضد بوروسيا مونشنغلادباخ في دوري أبطال أوروبا، طالبا منه بعدم تمرير الكرة لزميلهما فينيسيوس جونيور، الأمر الذي وصفته جماهير ريـال مدريد بـ”فيديو الفضيحة”.

وقال بنزيما لميندي: “إنه يعبث فقط، لا تلعب معه بحق حياة أمي، إنه يلعب ضدنا”، الأمر الذي على ما يبدو قد تحقق في الشوط الثاني من اللقاء، حيث استمع ميندي إلى مواطنه.

وكشفت تقارير إسبانية أن البرازيلي فينيسيوس يشعر بالدهشة مما بدر من زميله الفرنسي كريم بنزيما، خاصة في ضوء العلاقة القوية التي تربط بينه وبين المهاجم الفرنسي منذ قدومه إلى ريـال مدريد.

وأشارت الصحيفة إلى أن فينيسيوس يعتبر بنزيما مثله الأعلى، ويتمتع بعلاقة جيدة للغاية معه على المستوى الشخصي، حتى أنه يشعر بالحماية في وجود المهاجم الفرنسي خلال مرحلة تطوره، ولا يفوت فينيسيوس فرصة لمدح زميله الفرنسي، والتأكيد على مساعدته له في عملية التأقلم والتطور.

ورغم الضيق الذي سببه هجوم بنزيما على فينيسيوس، يؤكد من هم في محيط اللاعبين أن الواقعة ستبقى مجرد حكاية عابرة.