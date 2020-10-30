أين أنت ياوطن؟
فضيلة مرتضى
تحمل ياوطن حملآ
يفوق ثقل الجبال
تتنامى فيك الألم
تهشهشك المصائب والأهوال
تصحو على صراخ الأرامل
لم تعد مرفأ للأمان
أين أنت ياوطن _
وسط الأوطان ؟
يالؤلوة الماضي
يابريق العيون
ياملكة الشموس
ياأمنية الأقمار
جاءك الطوفان
أختال وجه البهاء
أشبالك حائرون _غرباء
أحلامهم هاجز في الفضاء
كيف السبيل الى خلاصك
من براثن السفهاء
عالمك مشوش وقتوم
تحوم في فضائك
غربان وسموم
نريدك ياوطن
نجمأ بين النجوم
أولادك يصرخون
لابد أن ننال فيك حلو الرغاب
ونكسر ونذلل كل الصعاب
سنكون في سمائك كالشهاب
نغلق كل أبواب العذاب
نعيد لك بهائك ياعروس الأوطان
وخصبك وعودك وشذى الألحان
رغم أنطباق الشر فوقنا
سيكون مجدك المبعثر ململ_
في ركب الزمان
23/10/2020
أين أنت ياوطن؟
أين أنت ياوطن؟