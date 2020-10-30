أين أنت ياوطن؟

فضيلة مرتضى

تحمل ياوطن حملآ

يفوق ثقل الجبال

تتنامى فيك الألم

تهشهشك المصائب والأهوال

تصحو على صراخ الأرامل

لم تعد مرفأ للأمان

أين أنت ياوطن _

وسط الأوطان ؟

يالؤلوة الماضي

يابريق العيون

ياملكة الشموس

ياأمنية الأقمار

جاءك الطوفان

أختال وجه البهاء

أشبالك حائرون _غرباء

أحلامهم هاجز في الفضاء

كيف السبيل الى خلاصك

من براثن السفهاء

عالمك مشوش وقتوم

تحوم في فضائك

غربان وسموم

نريدك ياوطن

نجمأ بين النجوم

أولادك يصرخون

لابد أن ننال فيك حلو الرغاب

ونكسر ونذلل كل الصعاب

سنكون في سمائك كالشهاب

نغلق كل أبواب العذاب

نعيد لك بهائك ياعروس الأوطان

وخصبك وعودك وشذى الألحان

رغم أنطباق الشر فوقنا

سيكون مجدك المبعثر ململ_

في ركب الزمان

23/10/2020