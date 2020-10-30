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اتلاف خمسة اطنان من المواد المنتهية الصلاحية بحملة تفتيش في الفلوجة

اعلن مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الانبار الدكتور احمد صباح الدليمي ،الجمعة، عن اتلاف اكثر من خمسة اطنان من المواد المنتهية الصلاحية بحملة تفتيش استهدفت الاسواق المحلية في مدينة الفلوجة   .

وقال الدليمي في تصريح لوكالة ا ان” لجان التدقيق والتفتيش في مديرية دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية نفذت حملة تفتيش مفاجئة استهدف عدد من المحال التجارية والاسواق المحلية في مدينة الفلوجة، واسفرت الحملة عن اتلاف اكثر من 5 اطنان من المواد المنتهية الصلاحية  “.

واضاف ان” غرامات مالية صدرت بحق المخالفين الذين تم ضبط المواد المنتهية الصلاحية داخل مخازن المحال والاسواق المستهدفة وتوعدت هذه اللجان احالت المخالفين الى القضاء في حال تكرار بيع وترويج المواد المنتهية الصلاحية ، مبينا ان” لجان التدقيق والتفتيش في صحة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية كثفت من عمليات المراقبة والرصد على الاسواق والمحال التجارية فرض حظر التجوال الصحي للحيلولة دون السماح لكل من يحال بيع وترويج المواد المنتهية الصلاحية  “. انتهى/ 12أ

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