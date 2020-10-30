بسم الله الرحمن الرحيم

(الشيعة غير معارضين لاقليم السنة) لكن مشكلتهم (بحدوده)..وهل (الحشد..كلاب مسعورة نهدد بهما الاكراد والسنة)

ما نسمعه من (الولائيين بقائمة الفتح) بتهديدهم السنة المطالبين باقليم.. (بالحشد والمرجعية).. وكأنهم ينظرون لهما ككلاب مسعورة يرمونها يمنيا ويسارا.. مسالة يجب الانتباه لها..فهي بغاية الخطورة.. فطوال عقود من الحروب بين بغداد والاكراد لم يحشد اي مكون قومي او مذهبي للحرب ضد الاكراد بجبالها.. بل كان الصراع بين حكومات وبين الثوار الاكراد).. واليات الدولة (الجيش العراقي) الذي يزج بمستنقع جبال كوردستان لعقود.. لذلك لم تصبح عداوات بين مكونات العراق.. العرقية والمذهبية…. اما اليوم فاختلفت الصورة..

(فتهديد الاكراد حينا والسنة العرب حينا اخر) بمليشة الحشد المحسوبة شيعيا

الايرانية الولاء عراقية التمويل.. يعني (زرع شرخ مخيف).. يؤدي لتقسيم بالدماء.. بين المكونات وليس تنظيم العراق باقاليم (بصورة سلسلة).. علما (الولائيين والصدريين) اقلية بين المكون العربي الشيعي بالعراق والدليل المقاطعة الكبيرة لانتخابات 2018 والتي تم تزويرها وبعدها انتفاضة تشرين 2019 بوسط وجنوب.. كل ذلك يثبت من يتحكم بالبرلمان والنظام السياسي لا يمثلون العرب الشيعة بوسط وجنوب.. بالمحصلة..

ثم ان استغلال اسم المرجعية.. فمسالة كارثية اخرى.. فما دخل المرجعية بقمع تطلعات

مكونات بالعراق.. ثم المرجع ايراني (فارسي السستاني).. فما دخله بشؤون العراق ومكوناته.. ولا ننسى (فتوى الكفائي) جاءت ضد تنظيم داعش حصرا.. وليس لتسخير الفتوى ضد مكونات العراق ولقمعها.. بادوات الحشد الايراني الولاء عراقي التمويل.. فالحشد وقائمة الفتح يمثلون النظرة الايرانية بقمع مكونات الشعب العراقي عبر عملاءها بالعراق.

ونذكر (الشيعة العرب) مع حق (السنة باقليم الغربية).. كحق (الاكراد) ولكن المشكلة بالحدود

فالحدود التي يطرحها دعاة اقليم السنة بالغربية.. يعتدي على حدود المحافظات العربية الشيعية بكربلاء وديالى وبغداد.. فدعاة اقليم الغربية السنة يطالبون باقليم يضم شمال الكوت وشمال الحلة وطوق بغداد وبلد والدجيل و سامراء وبادية كربلاء النخيب وهي جزء من (الاقليم الواسع العربي الشيعي من الفاو لسامراء) الذي كان يطلق عليه تاريخيا (بالعراق العربي) تميزا له عن (العراق العجمي) الذي يمتد من الموصل لتبريز..

واذا ادعى السنة (بان بادية النخيب كانت جزء من كربلاء لوقت محدود) وهي تابعة للانبار

نقول (بلد والدجيل وسامراء) كانت جزء من بغداد ولزمن طويل بل هي امتداد تاريخي لها.. وتمثل امتدادها الزراعي .. وتم سخل (بلد والدجيل وسامراء) بالسبعينات لاستحداث محافظة مسخ لاسباب طائفية وسميت باسم (صلاح الدين الايوبي) الذي اباد دولة شيعية من الوجود بشمال افريقيا (الفاطمية).. فماذا تقولون بذلك؟

ونحذر (الشيعة العرب) (فالاكراد اقاموا اقليمهم..والسنة يهيئون انفسهم باقليم) لتبقى الفضالة

للعرب الشيعة بوسط وجنوب.. ونقصد (الاكراد رسموا حدود اقليم كوردستان).. (والسنة طرحوا حدود اقليمهم التي تبتلع مساحات واسعة تابعة لمحافظات وسط وجنوب (كديالى وبلد والدجيل وسامراء والنخيب).. لتبقى الفضالة.. لكم يا شيعة.. فاتعظوا ..

وليأخذ العرب الشيعة (العبرة من حكم صدام) الذي بعنترياته فرط بحكم السنة بالعراق

وانحدر السنة بعدها بان اصبحت محافظاتهم بمدن مهدمة وشعب نازح.. واليوم قادة مليشيات الحشد وواجهات قائمة الفتح الايرانيين الولاء عراقيي التمويل.. يتبنون (السياسات الايرانية) بالعراق بكل خيانة و عمالة على حساب العراق وشيعته العرب.. بتعنتهم بالعداء ضد امريكا بلا مبرر .. لتصل المخاطر بان ينطبق على شيعة العراق لا حضت برجيله ولا حضت بسيد علي.. (فيخسرون كل شيء بالحكم وبارضهم معا)..

فعلى الشيعة العرب المطالبة (باقليم وسط وجنوب) من الفاو لسامراء مع النخيب وديالى..

لضمان امنهم ومستقبل اجيالهم.. فخير لنا كشيعة عرب ان نحكم العراق بقوة اقليمنا بوسط وجنوب.. وليس باحزاب ومليشيات منسخلة عن الواقع الشيعي العراقي وخيانية تجهر بولاءها لايران على حساب مصالح العراق وشيعته العرب.

ونسال المتظاهرين العرب الشيعة.. بتشرين:

السنة يؤكدون (سعيهم لاقامة اقليمهم).. (والاكراد لديهم اقليم) انتم تتظاهرون على ماذا؟

واقصد الاكراد حددوا هويتهم (باقليم كوردستان).. والسنة العرب حددوا هويتهم (باقامة اقليم الغربية).. انتم ايه العرب الشيعة المتظاهرين بوسط وجنوب ومحافظاها.. تتظاهرون على ماذا ؟؟ وعن اي عراق وهوية وطنية تتحدثون؟؟ لمتى تبقون سذج .. ولمتى نبقى نحن الشيعة العرب تمزقنا بين (خونة موالين لايران كالولائيين.. وجهلة موالين لال الصدر ومقتدى الصدر.. كالصدريين) و(سذج يهذون بعراق واحد وبهوية عراقية) غير موجودة على ارض الواقع اصلا..

متى تعون وتدركون بان شعار (نريد وطن) هو اعتراف بان (العراق ليس وطن)

بل معرف لمنطقة جغرافية عبر التاريخ.. ووطننا كعرب شيعة هو بوسط وجنوب (اقليم سومر التاريخي من الفاو لسامراء مع النخيب وديالى) ارض اجدادنا.. متى نعي باننا عرب شيعة وارضنا من البحرين لسامراء مع الاحواز والاحساء والقطيف.. مزقت بخرائط سايكيس بيكو ببداية القرن الماضي بين ثلاث دول مصطنعة (ايران والسعودية والعراق) لنحرم من حقنا بكيان سياسي .. بالمقابل العرب السنة لديهم 20 دولة من المحيط للخليج والشيعة العجم دولتين ايران واذربيجان.. والاتراك عدة دولة باسيا الوسطى اضافة لتركيا..

المحصلة:

(شيعة العراق).. ليسوا معارضين.. لقيام (اقليم للعرب السنة).. ولكن مشكلتهم (بحدود الاقليم)

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واخير يتأكد للشيعة العرب بارض الرافدين بمختلف شرائحهم.. ضرورة تبني (قضية شيعة العراق)…. بعشرين نقطة.. كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم .. علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية.. ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،.. والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

http://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم