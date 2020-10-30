العراق ينفي سعيه للحصول على اعفاء من اتفاق “أوبك+”

نفت وزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، طلب العراق إعفاءه من تخفيض الإنتاج في 2021.

وذكر بيان لوزير النفط العراقي، احسان عبدالجبار، : ” إن العراق، العضو في “أوبك”، سيدعم أي قرار جماعي تتخذه “أوبك+” بشان سياسة إنتاج النفط مستقبلا”.

وأضاف البيان، “ان وزير النفط العراقي ينفي تقريرا لـ”رويترز” ذكر أن العراق ودول أخرى تجادل بشأن ما إذا كان يجب عليها أن تمدد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى 2021″.

وكانت وكالة “رويترز”، قد نشرت أمس الخميس، تقريرا نقلا عن مصادرها جاء فيه: إن “دولة الإمارات العربية والكويت والعراق تناقش ما إذا كان يجب تمديد تخفيضات إنتاج النفط الحالية إلى 2021 في وقت تواجه فيه تلك الدول صعوبات في الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها”.

وقالت المصادر: إن “الإمارات والكويت تساندان بشكل تقليدي موقف الرياض لكنهما بدأتا تشعران بوطأة سياسات النفط الصارمة وتخشيان من استمرارها في 2021 إذ تعتقدان أن تخفيضات الإنتاج أكبر من أن يتم الإبقاء عليها”.

وأكد مصدر من أوبك “الدول تختنق بمستويات الخفض تلك.. من الصعب الاستمرار عليها في العام المقبل أيضا”.

وبحسب وكالة “رويترز”، قال مسؤول عراقي كبير في قطاع النفط حضر اجتماعات “أوبك”، “العراق سيبقى ملتزما باتفاق “أوبك+” لخفض الإنتاج وسنواصل الوفاء بتعهدنا ليس فقط فيما يتعلق بخفض الإنتاج لكن أيضا فيما يتعلق بالتعويض عن الأشهر التي لم نلتزم فيها بالكامل، حتى نهاية العام”.

وتابع قائلا: “لكن، وهنا لدينا استدراك مهم، عندما تجتمع أوبك مجددا لمناقشة الخطط لعام 2021 سيكون من الصعب على العراق مواصلة خفض الإنتاج والصادرات بنفس الحصة المتفق عليها في 2020 لأننا نعاني أزمة مالية تهدد بانهيار محتمل للاقتصاد العراقي”.

وأضاف “على كل الدول الأعضاء في أوبك أن تتفهم الموقف الحرج للعراق عندما يتعلق الأمر بمناقشة إتفاق جديد لخفض الإنتاج”.