حكومة إقليم كوردستان حول استهداف أنبوب تصدير النفط: لن نسمح بالمساس بقوت شعبنا

أصدرت حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الجمعة، بياناً أدانت فيه بشدة، العمل الإرهابي الذي استهدف أنابيب نفط الإقليم، مؤكدة أنها لن تسمح بالمساس بقوت شعب كوردستان.

وقالت الحكومة في البيان: «يوم الأربعاء 28 تشرين الأول / أكتوبر 2020، تم استهداف أنابيب النفط في إقليم كوردستان، ما تسبب بتوقف عمليات التصدير النفط من الإقليم».

وأضاف البيان، إن «حكومة إقليم كوردستان تدين بشدة هذا العمل الإرهابي، وتؤكد أن هكذا أعمال من شأنها تصعيد الأوضاع في إقليم كوردستان والمنطقة».

وشددت الحكومة في ختام بيانها بالقول: «نؤكد أننا لن نسمح بأي شكل من الأشكال باستهداف مصالحنا والمساس بقوت شعب كوردستان»، مشيرة إلى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن منفذي الهجوم.