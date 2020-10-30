منتخب البرازيل يعلن غياب كوتينيو عن مواجهتي فنزويلا وأوروغواي

أكد المنتخب البرازيلي لكرة القدم، عدم استدعاء كوتينيو لاعب وسط برشلونة، لمباراتي فنزويلا وأوروغواي، في الجولتين المقبلتين من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

كوتينيو تعرض لإصابة في أوتار الركبة، خلال مباراة فريقه برشلونة أمام ريـال مدريد في الكلاسيكو، والتي هُزم فيها البلوغرانا بثلاثية مقابل هدف، رغم أن فيليب لعب 90 دقيقة كاملة.

برشلونة لم يحدد موعدًا لعودة اللاعب إلى التدريبات، حيث زعم البيان، أن الأمر يعتمد على كيفية تلقي اللاعب للعلاج.

الطاقم الطبي البرازيلي، بقيادة رودريجو لاسمار، أكد بأنه لا يوجد وقت كاف لتعافي اللاعب، لمشاركته في الجولتين المقبلتين من تصفيات كأس العالم مع السيليساو.

لذلك سيغيب كوتينيو عن مواجهة فنزويلا وأوروغواي.

ويرغب رونالد كومان المدير الفني للبلغورانا، أن يكون كوتينيو لائقًا وجاهزًا لمواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني، بعد انتهاء فترة التقوف الدولي.