نحن نساعد على الأنتحار!

وهو ما يولّد حالات انتحار عنقوديّة في المجتمع الواحد، ويُطلق على هذه الحالة “Werther Effect” كما أسماها ديفيد فيليبس – البروفيسور في علم الاجتماع بجامعة كاليفورنيا نسبةً إلى تأثير رواية (The Sorrows of Young Werther) للأديب الألماني يوهان غوتيه، والتي أدت إلى انتحار عدد كبير من الشّباب تمامًا كما فعل بطل الرّواية، حتّى أنّ الكنيسة اضطرّت لسحب الرّواية من السّوق.

